Mittelstand „Nur mit einem klaren Fokus wird man Weltklasse“

Wie können sich Unternehmen davor schützen?

Zunächst einmal ist die Globalisierung ein Risikodiversifizierer. Die Nachfrage nach einem Produkt entwickelt sich in den verschiedenen Ländern selten im gleichen Tempo oder Konjunkturzyklus. Wenn der Markt in einem Land also gesättigt oder auch einfach mal nicht so gut läuft, können andere Regionen das oft ausgleichen. Das Wichtigste ist: Die Unternehmen müssen immer innovativ bleiben und permanent das eigene Geschäftsmodell hinterfragen.