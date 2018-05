Statt hoher Anschaffungskosten für Fuhrpark oder Maschinen, zahlt der Unternehmer nur für Nutzung beziehungsweise Überlassung ein monatliches Entgelt an den Leasinggeber. Die Eigenkapitalquote des Unternehmens ändert sich nicht. Leasing ist somit bilanzneutral und schafft eine klare Kalkulationsgrundlage mit überschaubaren Raten. Dabei sind die Raten in Deutschland als Betriebsausgaben voll von der Steuer absetzbar. So schont Leasing die Liquidität der Unternehmer und auch das Eigenkapital.