Mittelstand: Warum sich die Energiewende im Unternehmen lohnt

In der Backstube und im neuen Verwaltungsgebäude hat er von der Beleuchtung über die Klima- und Produktionsanlagen bis zur Kühlung alles energetisch optimiert - und davon profitiert: „Wir haben unseren Umsatz und Gewinn in den vergangenen Jahren deutlich erhöht und gleichzeitig den Energieverbrauch so weit reduziert, dass wir heute fast vollständig kohlendioxidneutral arbeiten.“ In einem energieintensiven Unternehmen wie einer Bäckerei klingt das teuer erkauftem Idealismus. Schüren aber sieht sich als Pragmatiker.