Mittelstands-Holding: Indus weiter auf Rekordkurs – Dividende wird erhöht

DüsseldorfDer auf mittelständische Firmen spezialisierte Beteiligungskonzern Indus bleibt nach Bestmarken im vergangenen Jahr auf Rekordkurs. „Wir haben einen Superstart ins neue Jahr hingelegt, besser als 2017“, sagte der scheidende Vorstandschef Jürgen Abromeit am Dienstag in Düsseldorf. Zukäufe sollen für zusätzlichen Rückenwind sorgen. „Vielleicht gelingt uns bereits bis Ende Mai die Übernahme eines Maschinenbauers“, so Abromeit. „Wir sind in exklusiven Gesprächen.“