Mode Banken drehen Gerry Weber den Hahn zu

Das beantragte vorläufige Eigenverwaltungsverfahren bezieht sich ausschließlich auf die Muttergesellschaft Gerry Weber International AG mit rund 580 Mitarbeitern; für die Tochtergesellschaften inklusive Hallhuber wurden keine Anträge gestellt. Im Rahmen der vorläufigen Eigenverwaltung würde der Geschäftsbetrieb der Gerry Weber International in vollem Umfang fortgeführt werden, heißt es in einer AdHoc-Meldung. Nach derzeitigem Stand ist die Finanzierung des Geschäftsbetriebs bis ins Jahr 2020 gesichert. Der Vorstand bliebe mit sämtlichen Befugnissen und Pflichten im Amt und stellt den Geschäftsbetrieb sicher. Mit einer Entscheidung des Gerichts zum Antrag wird im Laufe des Tages gerechnet.



Ausgelöst wurde der Antrag durch das Scheitern der Gespräche der Gerry Weber Gruppe mit ihren Finanzierungspartnern, die das Ziel hatten, die Finanzierung des Konzerns zu sichern und auf ein nachhaltig tragfähiges Fundament zu stellen. Bereits am Donnerstag war der Aktienkurs von Gerry Weber massiv unter Druck geraten. Die Kurse gaben unter hohem Volumen rund 25 Prozent nach. Auch am Freitag setzte sich schon vor Bekanntgabe des Eigenverwaltungsverfahrens der Absturz fort.