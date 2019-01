Nach dem Insolvenzantrag Wie es jetzt bei Gerry Weber weitergeht

Wenige Tage später zeigt sich, dass der Jurist richtig lag: Am Freitag hat mit Gerry Weber eines der bekanntesten deutschen Modeunternehmen beim Amtsgericht Bielefeld einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt – und Gerloff wird bei dem Verfahren eine zentrale Position übernehmen. Er soll den Vorstand des Damenmodekonzerns als Generalbevollmächtigter unterstützen. Gerloff kennt sich wie kaum ein anderer Insolvenzverwalter im Modeeinzelhandel aus. Der Jurist und Sanierungsexperte begleitete in unterschiedlichen Funktionen Insolvenzverfahren und Restrukturierungen von Bekleidungshändlern und -herstellern, darunter Escada, Laurèl, Wöhrl, Rena Lange und K&L.