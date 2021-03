Nachhaltige Wirtschaft „Größe ist nicht das Entscheidende – wir setzen Kontrapunkte“

Wo sehen Sie Ihren Verband in fünf Jahren ?

In fünf Jahren haben wir uns auf 1000 Mitglieder vergrößert. Ich wünsche mir, dass wir dann vom Bundeswirtschaftsminister zu runden Tischen eingeladen werden, wenn es um Mittelstandsthemen geht. Und ich hoffe, dass dann immer mehr Unternehmen Klimaschutz und Nachhaltigkeit als Lust sehen statt als Last.



Mehr zum Thema: Unter dem Titel „Shifting the Trillions“ gibt der Sustainable-Finance-Beirat der Bundesregierung 31 Ratschläge für eine grüne Transformation der Wirtschaft.