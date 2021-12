Neuer Campus Brita setzt auf den WOW-Effekt

An sich ist bei Brita das Thema Nachhaltigkeit schon in den Produkten angelegt. Das mittelständische Unternehmen im Taunusstein hilft mit seinen Geräten, Wasser von Schwermetallen, Kalk und Chlor zu befreien. 1970 hat Firmengründer Heinz Hankammer mit der Erfindung eines Tischwasserfilters für den Haushalt eine Marktnische entdeckt. Heute hat das globale Multiproduktunternehmen mehr als 2200 Mitarbeiter, ist in 70 Ländern aktiv und wird von seinem Sohn Markus Hankammer geführt.



Das Unternehmen gibt sich umweltfreundlich: Mit seinen Filtersystemen macht Brita nach eigenen Angaben weltweit jährlich vier Milliarden Plastikflaschen überflüssig – ganz zum Ärger der deutschen Mineralwasser-Lobby. Denn die wirbt gerne damit, dass in Deutschland das Krahnwasser zwar trinkbar, aber durch alte Rohre mikrobiologisch oder mit Schwermetallen verunreinigt sein könnte. Brita ärgert mit seinem Filtersortiment damit auch große Konzerne wie Nestlé oder Danone, die Mineralwasser in Flaschen verpacken und teils 100 mal teurer verkaufen als Leitungswasser.