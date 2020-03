Neuer Investor bei Konditorei Leysieffer Gepanzerte Fahrzeuge, Munitionsentsorgung und jetzt Pralinen

Das 1909 gegründete Unternehmen hatte im April einen Antrag auf eine Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. In der Folge gelang es dem Sanierungsexperten Joachim Walterscheid gemeinsam mit Sachwalter Stefan Meyer von der Kanzlei Pluta, das Unternehmen zu stabilisieren. Vier der bundesweit 16 Leysieffer-Filialen wurden geschlossen. Parallel dazu wurde der Investorenprozess in Gang gesetzt. Insgesamt bleiben 260 Arbeitsplätze bestehen. „Wir konnten 75 Prozent der Arbeitsplätze erhalten, und die Gläubiger erhalten eine überdurchschnittlich hohe Quote“, sagt Walterscheid. Demnach erhalten die unbesicherten Gläubiger eine Befriedigungsquote von 65 Prozent.