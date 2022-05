NFTs für Kunstwerke Diese Kölner Firma entwickelt eine Krypto-Plattform für Künstler

Ein Name auf der Kaffeetasse, das Urlaubsbild auf dem Kopfkissenbezug oder das Landschaftspanorama auf Acrylglas – bei Fotoplattformen im Internet können sich Kunden ihre Motive überall draufdrucken lassen. Ein Kölner Unternehmen hat sich in den vergangenen Jahren still und heimlich an die Spitze des Marktes gesetzt, ist mittlerweile in 25 Ländern vertreten und macht eigenen Angaben zufolge über 180 Millionen Euro Umsatz. Picanova heißt die Firma, die die meisten Menschen eher durch die Marke „MeinFoto“ kennen dürften – eine dieser Webseiten, bei der man eben alles auf alles drucken kann. Neben dem Privatkundengeschäft bietet sie ihre Dienste auch für große Retailer wie Aldi oder Lidl an, wo sie eigenen Angaben zufolge den Fotoservice übernimmt.