Oetker-Familie „Ich bin sehr froh, dass der Streit jetzt beendet ist“

Schon vor Jahren hat Arend Oetker damit begonnen, den Firmen-Fundus sukzessive an seine Kinder zu übertragen. Man sollte zu Lebzeiten vererben, empfiehlt der Unternehmer. Nur so könne man selbst gestalten und gemeinsam mit der Familie überlegen, wie es weitergeht. Aktuell kümmere er sich beispielsweise um den Übergang der Ostsee-Fährlinie an seine Nachkommen. Streit gebe es dabei nicht, sagt Oetker. Denn das Erbe sei gut vorbereitet und alle Beteiligten würden das gleiche bekommen. Seine Kinder seien ohnehin etwas weniger risikofreudig als er selbst, attestiert Oetker dem Nachwuchs. Wohl auch deshalb sieht er die Unternehmensgruppe in guter Hand.