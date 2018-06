Die ist in einem schrumpfenden Markt erneut gewachsen, der Umsatz betrug zuletzt fast 260 Millionen Euro. Dazu kommt Olymp mit der Expansion ins Ausland weiter voran, noch in diesem Jahr eröffnen weitere Shops in Thailand. Mittelfristig traut sich Bezner sogar zu, in den USA an den Start zu gehen.



Doch weitgehend unbeachtet treibt den ehemaligen Leistungssportler, der das 1951 gegründete Unternehmen in dritter Generation führt, eine Sorge um, ein Problem, das gerade viele Textilunternehmen beschäftigt. Im wichtigen Produktionsstandort China werden Arbeitskräfte rar: „Der Arbeitsmarkt in China steht massiv unter Druck. Den Unternehmen fällt es immer schwerer, die Mitarbeiter in der Textilproduktion zu halten“, sagt Bezner, 55, dunkelblauer legerer Anzug, Händedruck wie ein Schraubstock.