Tatsächlich kommt er nicht darum herum, Produktion zu verlagern, „etwa in bestehende Flächen in Vietnam, wo es noch geht, und nach Indonesien, wo wir die Mengen hochfahren“. Im Blick hat der Schwabe allerdings auch neue Länder, in denen es genügend Arbeitskräfte für die Textilindustrie gibt. „Und da geht es gar nicht darum, das Hemd 20 Cent günstiger zu machen“, sagt Bezner, „sondern schlicht darum, die Mitarbeiter zu finden, die eine Nähmaschine bedienen können und wollen.“ German-Fashion-Chef Lange sieht das als Trend der gesamten Bekleidungsbranche: „Myanmar, Pakistan und Kambodscha geraten immer stärker in den Fokus.“