Osram-Hauptversammlung „Die Lichter gehen bei Osram nicht aus“

AMS aus Premstätten bei Graz hat nach langem Ringen rund 60 Prozent der Osram-Aktien eingesammelt. Nach einer für August erwarteten außerordentliche Osram-Hauptversammlung zum geplanten Beherrschungsvertrag will AMS den Münchner Konzern von der Börse nehmen. Berlien, der die Übernahme zunächst abgelehnt hatte, warb am Mittwoch noch einmal für das Zusammengehen: „Gemeinsam mit AMS hat Osram eine gute Zukunft.“ Die Geschäfte des Münchner LED-Spezialisten und des österreichischen Sensoranbieters ergänzten sich, so dass beide gemeinsam neue Produkte etwa in der Gesundheitsdiagnostik oder für Fahrassistenzsystemen anbieten könnten.