Outdoor-Hersteller Schöffel holt sich Markenrechte in China zurück

Das deutsche Outdoor- und Skibekleidungsunternehmen Schöffel hat sich nach langjährigem juristischem Streit in China die Rechte an der eigenen Marke gesichert. Wie die WirtschaftsWoche berichtet, hatte das Familienunternehmen aus Schwabmünchen bei Augsburg mehr als 15 Jahre lang vor Gerichten und dem chinesischen Markenamt um das Recht gekämpft, Skijacken und Fleecepullover in China unter dem eigenen Markenzeichen verkaufen zu können.