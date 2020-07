Outdoormarke Maloja „Maschinen kosten in der ganzen Welt das gleiche“

Einige Marken haben wegen Corona ihre Sortimente für 2021 verkleinert oder haben vor, unverkaufte Ware erst im nächsten Jahr anzubieten – geht das bei Ihnen überhaupt, wenn Sie jedes Jahr ein neues Kollektionsthema aufmachen?

Klaus Haas: Dank unserer Produktion in Europa können wir im Unterschied zu einigen anderen Marken im nächsten Jahr unser komplettes Waren-Programm anbieten. Wir müssen keine Produkte aus der Kollektion streichen oder sie abspecken. Und wir sind optimistisch, dass die neue Kollektion für 2021 auch gut bestellt werden wird, weil auch die aktuelle sich ganz gut verkauft.



Anders als Maloja lässt das Gros der Sport- und Outdoormarken seine Ware in Fernost herstellen – wie kann sich das ausgerechnet bei Ihnen rechnen?

Klaus Haas: Wir arbeiten nur mit zehn bis zwölf Produzenten zusammen und jeder von ihnen hat sein Spezialgebiet, das macht das ganze effizient. So können wir auch mit einer Produktion in Europa erfolgreich sein. Wenn wir einen Produzenten qualifiziert haben, dauert es zwei Jahre, bis der effizient ist. Es wäre fatal, wenn ich den wechseln würde. Gerade im hochfunktionellen Bereich ist die Produktion in den vergangenen 15, 20 Jahren viel maschinenlastiger geworden. Die Maschinen kosten in der ganzen Welt das gleiche, sie werden aber in Europa besser gewartet als in Bangladesch.