Partnerland der Hannover Messe Warum Schwedens Energiewende so erfolgreich ist

In Schweden ist das anders: „Der Strom ist wesentlich günstiger als hierzulande und das Gas etwas teurer. Im Betrieb sind Wärmepumpen in Deutschland also deutlich teurer, deswegen sollte man auf einen guten Wirkungsgrad achten“, empfiehlt Schlachter. Neben bekannten Unternehmen tragen auch neu gegründete schwedische Firmen ihren Teil zu Innovationen rund um die Energiewende bei: So zum Beispiel CorPower Ocean. Der CEO des 2009 gegründeten Start-ups, Patrik Möller, hat an der Königlich Technischen Hochschule in Stockholm mit seinem Team eine Lagerhalle zum Unternehmensstandort umgerüstet. Mitten darin liegt das Produkt von CorPower Ocean: der Prototyp einer gelbblauen riesigen Boje.