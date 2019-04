Partnerland der Hannover Messe Warum Schwedens Energiewende so erfolgreich ist

Auch auf der Hannover Messe machte sich auf deutscher Seite eher Ernüchterung breit – gerade in der Windenergie: Der Fachverband Power Systems im Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) bestätigte in Hannover zwar einen positiven Trend in der Windenergie in Europa, Nordamerika, Asien und Afrika – nur eben nicht in Deutschland. Stattdessen fordert der Verband vereinfachte Genehmigungen oder eine „ausgeglichene Betrachtung des Naturschutzes“. „Noch in diesem Jahr muss ein Aktionsplanplan Windenergie aufgesetzt werden“, sagte VDMA Power Systems-Geschäftsführer Matthias Zelinger.