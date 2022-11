Patentstreit um Nagelsetzgeräte Hilti wegen widerrechtlicher Patentanmeldung verurteilt

Beim Werkzeugbauer Hilti herrscht auf der Bauma in München reger Andrang. Draußen können Interessierte die legendär rotfarbigenen Abbruchhämmer an Betonblöcken ausprobieren. Drinnen belegt Hilti die Halle A wie ein Alpha. Das passt zum Anspruch des Liechtensteiner Traditionsunternehmens, stets Anführer zu sein bei Neuerungen: „Don’t wait for innovation to fall from the sky“, nennt Hilti am Messeeingang sein Mantra auf einem riesigen Banner.