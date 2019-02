Peter Schöffel „Ich kann mir vorstellen, massiv in China zu investieren“

Und welches Potenzial sehen Sie nun für Schöffel dort?

In Asien sehe ich generell sehr gute Chancen für uns, wir sind bereits heute sehr erfolgreich in Taiwan, wir beginnen erfolgreich zu sein in Japan. Ich bin überzeugt, dass die Aspekte German Engineering, Familienunternehmen von 1804, der Markenname Schöffel und die Verbindung zum ÖSV uns auch in China weiterhelfen werden. Für uns ist es strategisch wichtig, mittel- bis langfristig in der künftig wohl wichtigsten Wirtschaftsnation der Welt eine gute Nischenposition zu haben.



Schöffel hat im Vergleich zu anderen Anbietern Produkte für eine ziemlich überschaubare Palette an Sportarten – wann gehen Sie eigentlich über Skifahren und Wandern hinaus?

Andere Sportarten sind schon ein Thema für uns. Ich muss mir doch nur anschauen, was unser Kunde braucht. Das hat sich verändert. Er will mit ein und demselben Produkt unterschiedliche Dinge machen können. Er kauft sich doch nur selten die Bergjacke, die zwischen 3000 und 5000 Meter Höhe funktioniert – das ist ja nicht die Realität. Ein sportlicher Kunde möchte sich so multifunktionell wie möglich, aber auch so Sportart-individuell wie nötig kleiden.