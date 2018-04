Philipp Depiereux: „Digital Natives sind nicht besser“

Und wie funktioniert das?

Eine Handvoll kreativer Köpfe und Umsetzer sollte in einem geschützten Raum anfangen, außerhalb der starren Firmenregeln und ohne das sonst übliche Perfektionsstreben. Dort können sich die Traditionsunternehmen die Erfolgsrezepte der digitalen Player – Schnelligkeit, Daten-Kompetenz und kundenzentrierte Methodik – zu eigen machen. Im Fall Klöckner, hat diese Rolle die Digitaleinheit kloeckner.i in Berlin übernommen. „Fake it until you make it!“ – also auch mal Produkte und Services auf den Markt bringen, die noch nicht ganz fertig sind oder noch nicht einmal existieren. Das wäre für die Kernorganisation undenkbar.