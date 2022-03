Preissprung beim Weizen „Stellen deutsche Müllereien den Betrieb ein, gibt es noch vier Tage Brot“

Wie wirkt sich das auf Ihr Geschäft aus?

Hier muss ich unterscheiden zwischen dem Geschäft mit Papierklebstoff und dem Lebensmittelgeschäft. Die Verträge mit Papier- und Wellpappe-Herstellern laufen in der Regel drei Monate, manchmal auch sechs Monate, länger nicht. Im Nahrungsmittelsektor ist das anders: Da gibt es in der Regel Jahresverträge, wegen der gewünschten Kalkulationssicherheit von Aldi, Rewe und Co. Bei einem Teil unseres Geschäftes können wir die Preisveränderungen also relativ zügig umsetzen, der andere Teil ist für ein Jahr festgezurrt.



Lesen Sie auch, wie hart der Getreidemangel die Nahrungsmittelindustrie trifft



Wie muss man sich die nun anstehenden Vertragsverhandlungen also vorstellen?

Für das erste Quartal 2022 hatten wir eine vergleichsweise moderate Preisentwicklung einzubeziehen. Das eigentliche Drama kommt jetzt. Derzeit sind wir in Verhandlungen mit den großen Papierherstellern für das zweite Quartal. Wir reden über Preisanpassungen in Höhe von 50 Prozent. Kostete eine Tonne Wellpappenklebstoff im ersten Quartal noch rund 600 Euro, wird sie nun im zweiten Quartal 900 Euro bis 1000 Euro kosten. Und da kommen dann noch die Erhöhungen der Energie- und Logistikkosten hinzu. Das werden keine angenehmen Verhandlungen. Aber das muss leider so erfolgen.