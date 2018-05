Privatclub: Soho House plant ehrgeizige Expansion

Das Geschäftsmodell von Soho House ist nicht neu. The Wing, ein Club für Frauen und sogenannter Co-Working-Space, startete 2016 in New York und hat mittlerweile vier Standorte. Eine Jahresmitgliedschaft für nur einen Club kostet 2350 Dollar. Nun will die Kette sieben weitere Standorte weltweit eröffnen. Und auch NeueHouse, ein vor vier Jahren gegründetes Co-Working-Unternehmen, hat bereits private Clubs in New York und Los Angeles. Das Unternehmen konzentriert sich nun verstärkt darauf, hippe und flexible Arbeitsräume für rastlose Millennials zu schaffen.