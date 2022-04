Quantentechnologie Ist Deutschland schon wieder zu spät dran?

Zwar fließen Milliarden Euro an Fördergeldern in einschlägige Projekte. Doch im Vergleich zu dem, was die Silicon-Valley-Riesen oder die chinesische Regierung in die Forschung pumpen, wirkt das eher wie Kleckern statt Klotzen. Noch bleibt allerdings genug Zeit für die deutsche Wirtschaft, bei dem Thema vorne mit dabei zu sein. Denn tatsächlich steht vieles auf diesen Feldern noch am Anfang und Deutschland hat ein Ass im Ärmel: seine Mittelständler und Maschinenbauer, die nun mit Projekten einsteigen und dafür sorgen könnten, dass die deutsche Wirtschaft dieses Mal auch davon profitiert, wenn sich ungeahnte Umsatzchancen ergeben und nicht wieder nur als netter Zuarbeiter zurückbleibt, der das Fundament gelegt hat.