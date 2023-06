Ranking Das sind die 50 nachhaltigsten Unternehmen

Am Ende hatten wir Lösungen, die für alle Seiten gut waren“, so die Unternehmerin. Dieser partnerschaftliche Umgang bewährte sich. Als im Sommer die Nachfrage etwa nach Fahrradtaschen und generell nach Outdoor-Equipment überraschend schnell anstieg, konnte Vaude liefern, im Gegensatz zu anderen, die Aufträge storniert hatten. Von Dewitz ist überzeugt: Zu verdanken hat sie dies auch ihrer nachhaltigen Unternehmensführung. Lieferanten nicht auszupressen, mag zwar ein wenig Marge kosten, zahlt sich aber aus, genauso wie eine an Umweltkriterien orientierte Produktion.