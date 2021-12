Ranking: Die 100 innovativsten und nachhaltigsten Familienunternehmen

Auch für Klett stehen die Chancen gut, in Zukunft noch gefragt zu sein. Zwar hat der Bund schon 2018 einen Digitalpakt für die Schulen beschlossen; Ernst-Klett-Chef Knoche aber findet: „Es ist nicht einfach, so eine große Bewegung in Gang zu setzen. Deswegen werden wir auch noch in vier, fünf Jahren über Digitalisierung der Schulen sprechen.“ Das sei „eine Dauerinvestition“ – die dem Verlag weiter Umsatz bringt.