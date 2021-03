Ranking Die besten Dienstleister für den Mittelstand

In anderen Sparten haben aufstrebende Wettbewerber frühere Favoriten verdrängt. So gewann in ihrer Branche die SV SparkassenVersicherung, deren Stuttgarter Holding das Versicherungsangebot der Sparkassen aus Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen sowie Teilen von Rheinland-Pfalz bündelt. Vorjahressieger R+V rutschte ab auf Rang vier. Bei den Druckereien schlug diesmal Saxoprint aus Dresden die Konkurrenz.