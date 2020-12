Ranking zum Gemeinwohlbeitrag Das sind die wertvollsten Arbeitgeber Deutschlands

In Kooperation mit der WirtschaftsWoche hat ServiceValue bundesweit online untersucht, wie wertvoll die Arbeitgeber für das Gemeinwohl sind. In der Studie wurden die nach der Mitarbeiterzahl größten deutschen Unternehmen von mindestens 1000 Befragten pro Firma mit den Noten Eins bis Fünf bewertet, also mit ausgezeichnet, sehr gut, gut, mittelmäßig und schlecht. Insgesamt liegen Urteile für 2138 Unternehmen vor. Die Online-Befragung erfolgt ohne Einbindung der untersuchten Unternehmen. Jeder Befragte hat eine Auswahl von Firmen zur Bewertung erhalten, die teilweise nach Regionalitätsprinzip gebündelt worden sind. Jedes Unternehmen wurde mindestens 1.000 Personen zur Bewertung vorgelegt. Dabei nehmen die Befragten normalerweise nicht die Perspektive eines Mitarbeiters ein – außer wenn sie zufällig Mitarbeiter sind, was bei sehr großen Unternehmen in bevölkerungsarmen Gebieten wahrscheinlicher ist, als in einer Metropole wie Hamburg.

442 erreichen den Auszeichnungsgrad „sehr hoher Gemeinwohlbetrag“ und 558 „hoher Gemeinwohlbetrag“.