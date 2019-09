Restaurants von Wirtschaftsgrößen: Wenn Manager Gastronomen werden

Am 25. September eröffnen TV-Moderator Günther Jauch (2. v.r.) und Sterne-Koch Tim Raue (2.v.l.) in Potsdam die „Villa Kellermann“. Tim Raue ist mit seinem gleichnamigen Restaurant in Berlin als einziger Deutscher auf der aktuellen Liste „World's 50 Best Restaurants“ vertreten (auf Platz 40), die Szene nennt ihn deshalb mit einiger Berechtigung Deutschlands besten Koch. In der „Villa Kellermann“ servieren Raue und Küchenchef Christopher Wecker (r.) unter Aufsicht der Gastgeberin Patricia Liebscher (l.) unter anderem Königsberger Klopse und Kabeljau. Unternehmer Jauch kaufte die historische Villa am Heiligen See, nördlich des Potsdamer Stadtzentrums, vor drei Jahren. Im pfälzischen Kanzem an der Saar, südlich von Trier, betreibt er zudem gemeinsam mit seiner Frau Thea das Weingut von Othegraven.

Bild: Nils Hasenau