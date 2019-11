Riskante Dienstreisen „Achten Sie darauf, genügend Vorräte im Hotelzimmer zu haben“

Hat die zunehmende Digitalisierung, also etwa die Omnipräsenz von Handy oder Ortungssensoren, für mehr Sicherheit für Reisende in Krisengebieten gesorgt?

Nur sehr bedingt. Meist laufen ja alle diese Programme auf dem Handy. Und das erste, was in einer kritischen Situation aber abhanden kommt, ist eben das Handy. Auch zur Analyse der Lage vor Ort taugen News vom Handy nur bedingt. Konflikte unter Einheimischen in Afrika kommen in westlichen Medien kaum vor. Man muss schon sehr genau wissen, wo man sich über die aktuellen Szenarien informieren kann, um nicht versehentlich in einen Konflikt zu laufen. Zur Vorsicht sei auch mit Google Maps geraten. Diese Dienste funktionieren zwar auch in Afrika und zeigen Ihnen die Straßen an. In welchem Zustand die Straße ist und ob Sie dort überhaupt durchkommen, kann Ihnen Google Maps aber nicht sagen. Deshalb erleben Europäer, die sich in ihren Städten ganz auf solche Dienste verlassen können, in Afrika oft böse Überraschungen.