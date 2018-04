Sachsenring Bike Manufaktur: Ehemalige Mifa kauft insolventes Start-up für E-Bikes

DüsseldorfZwei Insolvenzen in nur drei Jahren hat der traditionsreiche Radbauer aus Sangerhausen in Sachsen-Anhalt überlebt. Die Reste der Mifa übernahm im August 2017 der Coburger Investor Stefan Zubcic, der sich auf insolvente Firmen spezialisiert hat. Er benannte Mifa in Sachsenring Bike Manufaktur um – nach dem früheren Hersteller des DDR-Kultautos Trabant.