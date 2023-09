Sanitärhersteller Darum kauft Villeroy & Boch ausgerechnet jetzt Ideal Standard

Verankert ist Villeroy & Boch vor allem in Zentral- und Nordeuropa sowie Asien. Ideal Standard hingegen hat seine Schwerpunkte in Großbritannien, Italien, dem Nahen Osten und Nordafrika. Zudem setzt die Firma auf das Projektgeschäft, beispielsweise mit Hotels. Göring und Finanzvorstand Warncke sehen zusätzliches Wachstumspotenzial. Sie sind gar euphorisch genug, zu versprechen, dass keiner der über 7000 Mitarbeiter von Ideal Standard entlassen werde. Auch das Management soll erhalten bleiben. Vielleicht gehe es in zwei Jahren mal darum, etwas zu „optimieren“, sagt Göring.



Dabei ging es Ideal Standard noch vor Kurzem nicht gut. Seit 2018 gehört das Unternehmen zwei Private-Equity-Firmen. Jahrelang ging es bei dem Unternehmen vor allem um Restrukturierung, Optimierung und das Schließen von Produktionsstätten. Ideal Standard hat heute laut Göring noch acht Produktionswerke. 2017 seien es noch 15 gewesen. Zuletzt lief es besser. 2022 lag das adjustierte Ebitda des Unternehmens bei immerhin rund 74 Millionen Euro. Villeroy & Boch kauft nach eigenen Angaben zudem nur vier der Ideal-Standard-Gesellschaften, und zwar die operativen Teile. Verschuldete Gesellschaften übernehme das Unternehmen nicht, so Göring. Das Unternehmen stemme die Transaktion aus vorhandenen liquiden Mitteln sowie mit Fremdkapital in Höhe von rund 250 Millionen Euro.