Schlechte Geschäftslage Warum das Handwerk trotz Booms leidet – und welche Branche verschont bleibt

Heute ist er Obermeister der SHK-Innung in Düsseldorf, stellvertretender Landesinnungsmeister in Nordrhein-Westfalen und sonst in beratender Funktion tätig. Also: Typ Fachmann. Doch auch Fachleute können inzwischen nur noch kurzfristig fundierten Rat geben. „Wir würden gerne Wärmepumpen verkaufen, aber möglicherweise schießt der Strompreis dann wieder nach oben und der Gaspreis runter“, sagt er. „Und ob unser Rat nach einem halben Jahr politisch überhaupt noch Bestand hat, wissen wir nicht.“ Im Zweifel würden sich die Kunden dann eher zurückhalten. Und das drückt aufs Geschäft.