Schlechte Geschäftslage Warum das Handwerk trotz Booms leidet – und welche Branche verschont bleibt

Über 80 Prozent der Betriebe berichten außerdem davon, dass die Bürokratie zunimmt. „Das Handwerk fühlt sich durch die Bürokratie nicht nur belastet, sondern immer mehr überlastet“, erklärt Patrick-Ludwig Hantzsch, Leiter der Wirtschaftsforschung von Creditreform. Eschrich bestätigt das: „Wenn ich eine einzige Photovoltaikanlage verkauft habe, sitze ich allein für die Beantragung der Förderung zwischen sechs und acht Stunden am Schreibtisch“. Die Anträge seien so kompliziert, dass selbst Fachleute nicht immer wüssten, wie sie die geforderte Angaben beschaffen könnten. „An sich sind genug Fördergelder in Umlauf, aber es wirkt manchmal so, als sollten die komplizierten Anträge verhindern, dass die auch tatsächlich ausgezahlt werden“, erläutert er.