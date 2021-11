Schwacher Euro, starker Dollar: Deutsche Weltmarktführer profitieren vom schwachen Euro

Auch der Prothesen-Weltmarktführer Ottobock aus dem niedersächsischen Duderstadt, der Geschäfte in mehr als 40 unterschiedlichen Währungen tätigt, bestätigt: „Von einem schwachen Euro profitieren wir als exportorientiertes Unternehmen.“ Ähnlich äußert sich der Autozulieferer Elring-Klinger aus Dettlingen an der Ems. Und auch der Gütersloher Spül- und Waschmaschinenhersteller Miele bestätigt grundsätzlich, „dass ein schwächerer Euro unser Exportgeschäft unterstützt“.



Je globaler ein Unternehmen agiert, desto komplexer werden die Wechselkurseffekte: Der (nach Mitarbeiterzahl) größte deutsche börsennotierte Konzern, die Volkswagen AG, ist in mehr als 150 Ländern aktiv. In diesem Fall sei neben dem Export auch der Import mit gegenläufigen Effekten zu berücksichtigen, so ein Sprecher, und das in zahlreichen Währungen. „Zudem unterscheiden sich der globale Footprint und das Setup unserer Marken deutlich und wir nutzen Finanzderivate zur Absicherung.“ Auch Gabelstapler-Hersteller Kion aus Frankfurt sieht grundsätzlich „positive Auswirkungen“ eines schwächeren Euro-Kurses gegenüber dem Dollar; Kion-Unternehmenstöchter wenden zudem „Hedging“ an, „um Währungskursrisiken zu minimieren“. Und die Deutsche Post, in nahezu allen Ländern der Welt präsent, erklärt lediglich, dass sich „Kursgewinne und -verluste einzelner Währungen (...) gegenseitig ausgleichen“. Insofern betrachte der Konzern nicht nur die Entwicklung einer Währung, sondern die von „Währungskörben“.