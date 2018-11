Schwieriges Umfeld Elektroroller-Bauer Govecs sagt Börsengang ab

Govecs hatte in einem ungewöhnlichen Schritt Ende September zunächst die Zeichnungsfrist um sechs Wochen bis zum 8. November verlängert. Ende Oktober machte die Münchner Firma dann wegen der wackeligen Märkte Abstriche an ihren Plänen und bot 1,15 Millionen Aktien weniger an als zunächst vorgesehen. Statt 90 Millionen Euro sollte die Emission damit nur noch 64 bis 77 Millionen Euro einbringen.