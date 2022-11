Deutschland beheimatet 446 Unternehmen, die in ihren Branchen, in bestimmten Geschäftsfeldern oder Produktkategorien Weltmarktführer sind. Zusammen beschäftigen sie fast 6,2 Millionen Mitarbeiter und setzen mehr als 1,7 Billionen Euro um. Das entspricht einem Viertel der Erlöse aller 3,4 Millionen Unternehmen in Deutschland. Große Herausforderungen sind zu meistern. Weil die Globalisierung dauerhaft zurückgedreht wird, muss sich die stark auf den Export ausgerichtete deutsche Wirtschaft neu aufstellen. Lieferketten müssen umgebaut werden, mehr Vorprodukte in der eigenen Region beschafft werden. Der Kostendruck steigt. Erfindergeist und Innovationskraft sind gefragt wie selten zuvor. Deutschland braucht ein neues Wirtschaftswunder.



