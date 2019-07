Selbständigkeit: „Der Mittelstand hat keine bedeutsame Lobby“

Wie kann es Mittelständlern gelingen, qualifizierte Einsteiger langfristig an das Unternehmen zu binden?



Man muss schlichtweg die Vorteile klarer kommunizieren muss. Viele junge Leute wollen selbstbestimmt arbeiten. Bei einem Mittelständler mit flachen Hierarchien ist das viel eher möglich als bei einem Weltkonzern. Außerdem hat man die Möglichkeit, sich als Generalist zu behaupten: Mittelständische Betriebe leben davon, dass das Personal seine Fähigkeiten und Ideen in die verschiedensten Bereiche miteinbringt. Oft kann man über die eigenen Aufgabengebiete hinaus andere Arbeitsfelder kennenlernen und sich einen wertvollen Erfahrungsschatz aneignen. Dieses Repertoire an betrieblichem Wissen führt letztlich dazu, dass man schnell Karriere machen kann.



Der Mittelstand ist ein wesentlicher Treiber der deutschen Wirtschaft ist. Warum wird er von Politikern oft vernachlässigt?



Zum einen hat der Mittelstand keine bedeutsame Lobby, die Einfluss auf wirtschaftspolitische Entscheidungen nehmen könnte. Zum anderen - und das ist ein Punkt, der nicht so glatt auf der Hand liegt - gibt es ein tiefgreifendes Wahrnehmungsproblem. Das haben wir in einem unserer aktuellsten Forschungsprojekte untersucht. Die Politik unternimmt sehr wohl Anstrengungen, die bürokratischen Hürden für den Mittelstand zu senken. Von den betroffenen Unternehmen werden diese Bemühungen jedoch nicht als solche wahrgenommen. Das liegt daran, dass ein Mittelständler, der sich tagtäglich im operativen Geschäft mit Richtlinien und Vorschriften konfrontiert sieht, einen viel weiteren Bürokratiebegriff hat, als ein Politiker. Überspitzt formuliert: Ein Politiker definiert oft nur komplexe Steuererklärungen als Bürokratie, während ein Mittelständler zum Beispiel auch alle Informationspflichten entlang der Wertschöpfungskette als bürokratische Hürde ansieht. Wir sehen also eine erstaunliche Asymmetrie, die es dringend zu lösen gilt.