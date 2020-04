Shutdown der Wirtschaft Dieser Stillstand muss bald enden!

Es ist an der Zeit, dass nicht nur Virologen unseren Staat regieren. Wir brauchen Umsicht und ökonomischen Sachverstand. Sicher, der Schmerz, den der Tod von nahen Angehörigen jetzt schon vielen Menschen bereitet, ist beispiellos. Wir trauern mit unseren italienischen und französischen Nachbarn. Der Coronavirus ist heimtückisch und macht auch vor jungen Menschen nicht halt. Doch wenn wir nicht nur die Toten, sondern auch die in Teilen zerstörte Wirtschaft beklagen müssen – das wäre entsetzlich. Und, auch der Niedergang der Wirtschaft fordert viele Opfer, die dann aber nicht in der Statistik auftauchen: Herzinfarkte, schwere Depressionen und Suizide verursacht von Insolvenzen und geplatzten Lebensträumen. Doch diese Fälle sind nicht so spektakulär und lassen sich auch nicht so medienwirksam in Szene setzen.