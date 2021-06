Sitzehersteller Recaro: „Die Passagiere drängt es in die Premium Economy“

Sie haben gerade einen Vertrag mit Aeroflot abgeschlossen. Auch in der Krise wurde also durchaus in Flugzeugsitze investiert. Wer ist gerade am aktivsten unterwegs, das heißt: Wer geht als Sieger aus der Krise hervor?

Die Billigflieger werden profitieren. Ihre Kosten etwa fürs Personal sind geringer, sie profitieren von einem Inlandsmarkt, der schneller wieder auf Normalniveau sein wird. Einige dürften sich in der Krise mit frei gewordenen Slots eingedeckt hat. Und außerdem sind sie finanziell stark in die Krise hinein geflogen. Viele haben neue Kurzstreckenflugzeuge wie den A320 von Airbus oder die 737 von Boeing bestellt.