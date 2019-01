Smoothies Mit frechen Früchten zur Marktführerschaft

Grundlage für den Saftladen – so nennen ihn Marco Knauf und seine Mitgründer Ina Koster und Nic Lecloux selbst – ist ein dünnes Püree aus Obst und Gemüse. Vor 12 Jahren gründeten die drei ihr Start-Up noch während des Studiums. Heute beschäftigen sie 31 Menschen und haben im vergangenen Jahr 43 Millionen Euro umgesetzt. Produziert werden die Smoothies extern, in Baden-Württemberg.



Ihre ersten Flaschen brachten die Gründer im Jahr 2006 noch persönlich bei Einzelhändlern vorbei. Damals war das Konzept „Smoothie“ in Deutschland völlig neu. Kaum aber hatte True Fruits den Fuß bei Rewe, Edeka und Co in der Tür, da setzte der britische Konkurrent Innocent nach Europa über. Auch Chiquita führte mit großem Fernseh-Trara Smoothies in Deutschland ein. Gewonnen hat dennoch True Fruits. Seit 2015 sind die Bonner Marktführer. Und der Verband deutscher Fruchtsaftindustrie (VdF) sagt dem Smoothie weiteres Wachstum voraus.