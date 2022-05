So denkt der Mittelstand über das WEF Wolfgang Grupp: „Ich habe in Davos nichts zu suchen“

Davos hat sich inzwischen zu einem Mythos aufgebaut. Auf der Webseite des Forums heißt es dazu: „Davos 2022: Who's coming and everything else you need to know.“ Auf der Teilnehmerliste stehen mehr als 50 Regierungschefs und mehr als 1250 Entscheider aus der Wirtschaft, insbesondere auch fast 100 Technikpioniere, die an disruptiven Innovationen forschen. Hinzu kommen Medien, NGOs und Jungunternehmer. Aus Deutschland nehmen Bundeskanzler Olaf Scholz und Vize-Kanzler Robert Habeck teil. Die Schwerpunktthemen: der Ukrainekrieg, die Weltwirtschaft – und Klimaschutz.