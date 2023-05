Software als „Erlösung“ „Willkommen im 21. Jahrhundert! Ich find’s klasse“

Das einzige, was da helfe, sei eine Krise, sagt Jessen. „Irgendetwas, das den Kosten- und Qualitätsdruck erhöht.“ Erst dann kämen entscheidende Fragen auf, etwa: „Was kann man hier eigentlich effizienter machen? Ist das, was vor 20 Jahren noch gut und richtig war, heute wirklich noch zeitgemäß?“ Im Fall von Advitos sei so ein Impuls etwa die Coronakrise gewesen.



Lesen Sie auch: Europäische Unternehmen kämpfen um den Anschluss in der virtuellen Welt



Tatsächlich hat die Corona-Pandemie nicht nur Videochat-Anbieter auf dem Markt vorangebracht, sondern auch die Anbieter von digitaler Personalsoftware. Seit der Corona-Pandemie würden Personalabteilungen das Thema Digitalisierung viel offensiver angehen, berichtet etwa Personio. Allein im ersten Jahr habe sich die Kundenzahl knapp verdoppelt. Auch Konkurrent HRworks gibt an, in den letzten beiden Jahren jeweils rund 30 Prozent pro Jahr gewachsen zu sein. „Ich glaube schon, dass Corona da ein wichtiger Treiber war“, sagt dazu HRworks-Chef Markus Schunk. „Dass dann Unternehmen festgestellt haben, ganz operativ: Plötzlich sind die Mitarbeiter gar nicht mehr alle im Büro, sondern verteilt. Die arbeiten aus dem Homeoffice, flexible Arbeitsmodelle, mobiles Arbeiten und all die Dinge. Wie soll ich denn jetzt administrieren? Wie soll ich das denn jetzt gestalten?“