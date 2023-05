Software als „Erlösung“ „Willkommen im 21. Jahrhundert! Ich find’s klasse“

„Bei unseren Kunden merkt man: Es gibt da auch eine gewisse Verunsicherung“, sagt HRworks-Chef Schunk. „Viele interessieren sich, manche schließen ab, andere sagen: Ich warte lieber etwas ab, was da noch passieren wird.“ Jonas Rieke, der das operative Geschäft bei Personio leitet, kann das gesteigerte Interesse an seinen Produkten seit dem Urteil zur Zeiterfassung auch an den Zahlen ablesen: „Die Anzahl an Besuchern, die dadurch auf unsere Website gestoßen sind, hat sich vervierfacht“, sagt er. Und in Erstgesprächen hätten potenzielle Kunden den Begriff „Zeiterfassung“ plötzlich etwa vier Mal so häufig erwähnt wie zuvor.