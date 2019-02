Sondersteuer für Online-Werbung Findige Finanzbeamte schrecken Online-Händler auf

Denn bislang gehen die Finanzbehörden der Bundesländer die Sache nicht mit einer einheitlichen Linie an. Auf Anfrage verweisen etliche Ministerien der Länder – ebenso wie das Bundesfinanzministerium – auf die Bund-Länder-Gespräche, die zu einer einheitlichen Regelung führen sollen. Das könnte dauern: „Derzeit sind noch wesentliche rechtliche Fragen offen“, heißt es aus dem NRW-Finanzministerium. Entwarnung kommt einstweilen nur aus Hessen: „Die beschriebene Praxis wird von den Finanzämtern in Hessen nicht angewandt und ist auch nicht geplant“, sagt ein Sprecher der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main.