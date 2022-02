Sorge um das Russland-Ukraine-Geschäft „Wir sind als vaterländisches Unternehmen anerkannt“

Gewissermaßen zwischen die Fronten ist auch der Autozulieferer Leoni geraten. Der Konzern produziert in zwei Fabriken in der Ukraine, die in grenznahen Regionen zur EU liegen, Bordnetzsysteme für Autos und Nutzfahrzeuge. Zugleich verfügt Leoni über zwei Standorte in Russland. Nimmt der Konflikt weiter Fahrt auf, droht von beiden Seiten Ungemach.



Mehr zum Thema: Russland will Soldaten in die Ukraine schicken, der Westen beschließt Sanktionen. Doch noch greift er nicht zu seinem schärfsten Schwert: dem Ausschluss Russlands aus dem Finanzsystem Swift, der gewaltige Folgen hätte.