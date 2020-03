Sorge vor „Massensterben kleiner Unternehmen“ Wie ein Verband Millionen Arbeitsplätze im Mittelstand sichern will

Taskforce-Leiter Günter Althaus sagt: „Dürften die Verbundgruppen KfW-Kredite ausgeben, wären wir in der Lage, innerhalb der nächsten Wochen nach Dringlichkeit die allermeisten Anschlusshäuser mit Liquidität zu versorgen.“ Viele der Verbundgruppen haben eine Vollbanklizenz, dürfen sämtliche Bankgeschäfte ausführen und werden von der Bankenaufsicht überwacht. In Zeiten wie diesen gelte es, das System zu schützen, so Althaus. Er fordert die Politik dazu auf, die Kompetenzen der Kreditgewährung auf die Verbundgruppen zu übertragen. Damit würde der Verbund an die Stelle der Geschäftsbanken treten und gemäß der KfW-Richtlinien über die Kredite entscheiden, diese an die Unternehmen weiterleiten, die Rechnungen der Lieferanten begleichen und mit den Mittelständlern einen Rückzahlungsplan entwerfen.