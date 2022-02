SPD-Chef Lars Klingbeil im Interview „Wir müssen die Abhängigkeit zu Russland reduzieren“

Der SPD-Co-Chef distanzierte sich damit von Teilen der SPD, die auf eine eher russlandfreundliche Strategie setzten. Klingbeil forderte damit indirekt eine neue Ära in der Außenwirtschaftspolitik - und eine Balanceverschiebung in Richtung Moral gegenüber Markt. Der Politiker distanzierte sich außerdem gegenüber Altkanzler Gerhard Schröder, der in einem Podcast der Ukraine „Säbelrasseln“ vorgeworfen hatte und mehr Verständnis für Wladimir Putin forderte.