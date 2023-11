Standort Deutschland Bürokratie lähmt Wirtschaft – 40 Prozent wollen Beschäftigung in Deutschland reduzieren

Immerhin wurde inzwischen dem Wunsch nach Entlastung beim Strompreis nachgegangen. Am Donnerstag einigte sich die Bundesregierung auf ein Paket aus mehreren Teilen: So soll unter anderem neben einem bereits beschlossenen Zuschuss zu den Netzentgelten, die Teil des Strompreises sind, die Stromsteuer für alle Unternehmen des produzierenden Gewerbes auf den in der Europäischen Union zulässigen Mindestwert gesenkt werden. Die geplante Senkung soll zunächst für die Jahre 2024 und 2025 gesetzlich geregelt werden.



Mit Material der dpa



Lesen Sie auch: Träge, müde, unwillig – We were the Champions