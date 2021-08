Start-ups Luftreiniger sind gefragt wie nie – aber neue Technologie kommt nicht zum Zug

Die Charité Berlin kommt in einem Gutachten über den Airodoctor-Luftreiniger etwa zu einem vielversprechenden Ergebnis: Untersuchungen zeigten, „dass das Gerät unter Alltagsbedingungen auch eine deutliche Schutzwirkung gegenüber Covid-19-Infektionen durch eine Reduktion der infektiösen Partikel in der Raumluft zeigt“, heißt es in dem Dokument. Gründer und Mitentwickler Carsten Hermann verweist zudem auf Studien vom Korea Institute of Civil Engineering and Building Technology – die Luftreiniger werden in Südkorea produziert. Bei Lynatox hat Mitgründer und Ingenieur Tobias Schnabel an der Bauhaus-Universität in Weimar zur Photokatalyse promoviert.



Doch für die Teilnahme an vielen öffentlichen Vergabeverfahren in Deutschland reichen diese Aussagen bislang nicht. Seit klar ist, dass sich das Coronavirus gut über den Luftweg ausbreitet, herrscht Unsicherheit darüber, welche Technologie als Schutzmaßnahme geeignet ist. Das Umweltbundesamt hielt lange Zeit das Lüften für den einzig wirksamen Weg, um Coronaviren aus dem Klassenraum zu vertreiben.